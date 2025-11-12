مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

1 1
18:45

موريتانيا

جميع المباريات

إعلان

مدرب بيراميدز ضمن قائمة الفيفا المرشحة للأفضل بالعالم لعام 2025

كتب : نهي خورشيد

09:54 م 12/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز (3)
  • عرض 9 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز (4)
  • عرض 9 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش
  • عرض 9 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش
  • عرض 9 صورة
    الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش (1)
  • عرض 9 صورة
    الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش (7)
  • عرض 9 صورة
    يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم "IFFHS" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025.

وشهدت قائمة المرشحين تواجد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز المصري، بعد قيادته للفريق لعام استثنائي على الصعيدين المحلي والقاري، إذ تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، قبل أن يواصل تألقه بالفوز ببطولة كأس الإنتركونتيننتال "كأس المحيطات الثلاثة"، إضافة إلى التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وضمت القائمة أيضاً كبار مدربي العالم، أبرزهم أنطونيو كونتي، ودييجو سيميوني، ولويس إنريكي، وهانزي فليك، ومايكل أرتيتا، وأوناي إيمري، وتشابي ألونسو، وفينسنت كومباني، إلى جانب الإيطالي إنزو مارسيكا.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره ريفرز يونايتد يوم الجمعة المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كرونسلاف يورتشيتش درب بيراميدز لفيفا فضل مدرب في العالم لاتحاد الدولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت