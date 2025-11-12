مدرب بيراميدز ضمن قائمة الفيفا المرشحة للأفضل بالعالم لعام 2025

"نجم زملكاوي".. من هو صاحب أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا؟

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم "IFFHS" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025.

وشهدت قائمة المرشحين تواجد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز المصري، بعد قيادته للفريق لعام استثنائي على الصعيدين المحلي والقاري، إذ تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، قبل أن يواصل تألقه بالفوز ببطولة كأس الإنتركونتيننتال "كأس المحيطات الثلاثة"، إضافة إلى التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وضمت القائمة أيضاً كبار مدربي العالم، أبرزهم أنطونيو كونتي، ودييجو سيميوني، ولويس إنريكي، وهانزي فليك، ومايكل أرتيتا، وأوناي إيمري، وتشابي ألونسو، وفينسنت كومباني، إلى جانب الإيطالي إنزو مارسيكا.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره ريفرز يونايتد يوم الجمعة المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.