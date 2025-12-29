سام مرسي يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟

ما ترتيب محمد صلاح بين اللاعبين الأشهر عام 2025؟

كشف الإعلامي جمال الغندور عن اقتراب الدولي المصري سام مرسي من العودة للمنافسات في الدوري الإنجليزي الممتاز للدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بعد انتهاء فترة لعبه مع نادي الكويت الكويتي.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب تلقى عدة عروض من أندية في البطولة الإنجليزية، لكنه توصل لاتفاق مبدئي للانتقال إلى صفوف بريستول سيتي، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى الدوري المصري الممتاز أو الاستمرار في الدوريات الخليجية لا أساس لها من الصحة.