سام مرسي يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟

كتب : نهي خورشيد

12:59 ص 29/12/2025
كشف الإعلامي جمال الغندور عن اقتراب الدولي المصري سام مرسي من العودة للمنافسات في الدوري الإنجليزي الممتاز للدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بعد انتهاء فترة لعبه مع نادي الكويت الكويتي.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب تلقى عدة عروض من أندية في البطولة الإنجليزية، لكنه توصل لاتفاق مبدئي للانتقال إلى صفوف بريستول سيتي، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى الدوري المصري الممتاز أو الاستمرار في الدوريات الخليجية لا أساس لها من الصحة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سام مرسي لدوري الإنجليزي ريستول سيتي الدوري المصري

