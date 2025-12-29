10 صور لظهور ثنائي ريال مدريد وبرشلونة في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار

ما ترتيب محمد صلاح بين اللاعبين الأشهر عام 2025؟

خطف الثنائي الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة وتشواميني لاعب وسط ريال مدريد، الأنظار بشكل كبير بعد حضورهما مباراة كوت ديفوار والكاميرون في أمم أفريقيا.

وظهر الثنائي جول كوندي وزميله بالمنتخب الفرنسي تشواميني، في مدرجات ملعب "مراكش"، لمتابعة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن جانبه حرص النجم الفرنسي أيضًا كليان مبابي على التواجد، في مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، بعدما سبق وحضر مباراة المغرب ومالي من قبل.

ويذكر أن منتخب كوت ديفوار، يشارك في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "الكاميرون، موزمبيق والجابون".

