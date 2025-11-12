حكم يتعرض لموقف طريف في الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

شهدت مباراة منتخب تونس الودية أمام نظيره منتخب موريتانيا، المقامة حاليا على ملعب "حمادي العقربي" بتونس، تواجد نجم وسط الأهلي محمد علي بن رمضان أساسيا مع الفريق.

وظهر نجم الوسط التونسي بن رمضان أساسيا، في اللقاء بجانب تواجد الظهير الأيسر السابق للمارد الأحمر علي معلول ولاعب الصفاقسي التونسي الحالي، بشكل أساسي أيضًا بعد غيابه خلال الفترة الماضية.

ويرتدى علي معلول الظهير الأيسر للمنتخب التونسي، شارة قيادة نسور قرطاج في مباراة اليوم الودية أمام موريتانيا، بعد غيابه عن منتخب بلاده منذ المشاركة في أمم أفريقيا عام 2024.

وفي المقابل، تواجد مهاجم نادي الزمالك سيف الدين الجزيري، على مقاعد بدلاء نسور قرطاج في لقاء موريتانيا المقام حاليا.

ويخوض منتخب تونس خلال فترة التوقف الحالية، 3 مباريات ودية، أمام كلا من: "موريتانيا، الأردن وتونس".

ويذكر أن محمد علي بن رمضان نجم وسط النادي الأهلي، كان قد شارك في فوز الأهلي على الزمالك يوم الأحد الماضي، في نهائي كأس السوبر المصري.

