مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

1 1
18:45

موريتانيا

جميع المباريات

إعلان

"ظهور بن رمضان ومعلول".. 10 صور من مباراة تونس وموريتانيا الودية

كتب - يوسف محمد:

08:03 م 12/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مباراة تونس وموريتانيا (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة تونس وموريتانيا (10) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة تونس وموريتانيا (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة تونس وموريتانيا (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة تونس وموريتانيا (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة تونس وموريتانيا (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة تونس وموريتانيا (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة تونس وموريتانيا (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة تونس وموريتانيا (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة تونس وموريتانيا (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة منتخب تونس الودية أمام نظيره منتخب موريتانيا، المقامة حاليا على ملعب "حمادي العقربي" بتونس، تواجد نجم وسط الأهلي محمد علي بن رمضان أساسيا مع الفريق.

وظهر نجم الوسط التونسي بن رمضان أساسيا، في اللقاء بجانب تواجد الظهير الأيسر السابق للمارد الأحمر علي معلول ولاعب الصفاقسي التونسي الحالي، بشكل أساسي أيضًا بعد غيابه خلال الفترة الماضية.

ويرتدى علي معلول الظهير الأيسر للمنتخب التونسي، شارة قيادة نسور قرطاج في مباراة اليوم الودية أمام موريتانيا، بعد غيابه عن منتخب بلاده منذ المشاركة في أمم أفريقيا عام 2024.

وفي المقابل، تواجد مهاجم نادي الزمالك سيف الدين الجزيري، على مقاعد بدلاء نسور قرطاج في لقاء موريتانيا المقام حاليا.

ويخوض منتخب تونس خلال فترة التوقف الحالية، 3 مباريات ودية، أمام كلا من: "موريتانيا، الأردن وتونس".

ويذكر أن محمد علي بن رمضان نجم وسط النادي الأهلي، كان قد شارك في فوز الأهلي على الزمالك يوم الأحد الماضي، في نهائي كأس السوبر المصري.

أقرأ أيضًا:

"عروض سعودية".. شوبير يكشف موقف أليو ديانج داخل الأهلي

تصعيد جديد من الزمالك ضد زيزو بعد شكوى الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة تونس وموريتانيا محمد علي بن رمضان علي معلول النادي الأهلي سيف الجزيري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت