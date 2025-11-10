ثلوج وضباب.. 15 صور ترصد أحداث نهائي الدوري الكندي

"بعد الانضمام للمنتخب".. أرقام علي معلول مع الصفاقسي التونسي هذا الموسم

لفتت مباراة نهائي الدوري الكندي بين فريقي أتليتكو أوتارو وكافالري، على أرضية ملعب "تي دي بليس"، في اللقاء الذي شهد عواصف ثلجية ضخمة أثرت على أحداث المباراة.

وعانى الفريقان منذ بداية اللقاء، من سوء الأحوال الجوية وسيطرة الأجواء الضبابية على أحداث اللقاء، حيث تساقطت الثلوج بغزارة قبل دقائق من انطلاق المباراة، مما تسبب في تأجيل بداية اللقاء لمدة 20 دقيقة، لإزالة الثلج من أرضية الملعب.

وغطت الثلوج جزء كبير من أرضية الملعب، مما تسبب في إيقاف اللقاء أكثر من مرة والذي وصل عددهم إلى 5 مرات، لإزالة الثلج عن أرضية الملعب، وإظهار خطوط الملعب.

واستمرت مباراة نهائي الدوري الكندي لما يقرب من 4 ساعات، خاصة بعد امتداد اللقاء لأشواط إضافية، قبل أن يحقق فريق أتليتكو أوتارو اللقب في النهاية.

وتوج فريق أتليتكو أوتارو على نظيره كافالري حامل لقب البطولة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليتوج للمرة الأولى في تاريخه بهذا اللقب.

