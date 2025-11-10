مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

0 3
17:45

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما

زامبيا

1 1
16:45

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
14:30

المكسيك

جميع المباريات

إعلان

ثلوج وضباب.. 15 صور ترصد أحداث نهائي الدوري الكندي

كتب - يوسف محمد:

09:19 م 10/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي
  • عرض 15 صورة
    مباراة نهائي الدوري الكندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت مباراة نهائي الدوري الكندي بين فريقي أتليتكو أوتارو وكافالري، على أرضية ملعب "تي دي بليس"، في اللقاء الذي شهد عواصف ثلجية ضخمة أثرت على أحداث المباراة.

وعانى الفريقان منذ بداية اللقاء، من سوء الأحوال الجوية وسيطرة الأجواء الضبابية على أحداث اللقاء، حيث تساقطت الثلوج بغزارة قبل دقائق من انطلاق المباراة، مما تسبب في تأجيل بداية اللقاء لمدة 20 دقيقة، لإزالة الثلج من أرضية الملعب.

وغطت الثلوج جزء كبير من أرضية الملعب، مما تسبب في إيقاف اللقاء أكثر من مرة والذي وصل عددهم إلى 5 مرات، لإزالة الثلج عن أرضية الملعب، وإظهار خطوط الملعب.

واستمرت مباراة نهائي الدوري الكندي لما يقرب من 4 ساعات، خاصة بعد امتداد اللقاء لأشواط إضافية، قبل أن يحقق فريق أتليتكو أوتارو اللقب في النهاية.

وتوج فريق أتليتكو أوتارو على نظيره كافالري حامل لقب البطولة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليتوج للمرة الأولى في تاريخه بهذا اللقب.

أقرأ أيضًا:

ملخص فيديو وأهداف مباراة مصر وإنجلترا بكأس العالم تحت 17 عامًا

"بعد الهزيمة من إنجلترا".. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة نهائي الدوري الكندي الدوري الكندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)