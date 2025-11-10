كشف حسام مهدي مدير العلاقات الدولية والتطوير بفريق جو أهيد إيجلز الهولندي، عن رأيه في مستوى منتخب مصر للناشئين في المونديال المقام حاليا في قطر.

وقال مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي: "منتخب مصر للناشئين بقيادة الكابتن أحمد الكاس، هو منتخب مميز للغاية، يمتلك العديد من اللاعبين المميزين وأصحاب الإمكانيات الكبيرة".

وأضاف: "المنتخب يظهر بمستوى جيد للغاية في مونديال الناشئين، عدد من لاعبي هذا الجيل سيصبحون نواة أساسية للكرة المصرية في وقت قريب".

وتابع: "من الصعب ظهور أي منهم مع المنتخب الأول في الفترة المقبلة، خاصة وأنهم لا يشاركون بصفة أساسية مع فرقهم، لذلك لا بد من الاعتماد عليهم مع أنديتهم في البداية".

وواصل: "مباراة مصر أمام إنجلترا اليوم، ستكون صعبة، لكن الفوز عليهم ليس بالأمر الصعب، لكن لابد من خوض اللقاء بشكل يحمل طابع القوة وعدم الخوف أو القلق من المنافس".

واختتم مهدي تصريحاته: "أتمنى فوز المنتخب اللقاء، للصعود كمتصدر لمجموعته، خاصة وأن هذا سيحدث فارق مع اللاعبين وطموحاتهم في باقي البطولة بشكل كبير".

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا اليوم بالمونديال، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.

ويذكر أن منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، ضمن التأهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل من البطولة، يتبقى فقط ترتيب المجموعة ومعرفة مركزه، حيث أنه في أسوأ الأحوال حال تلقى الهزيمة أمام إنجلترا، سيصعد ضمن أفضل المنتخبات في المركز الثالث.

أقرأ أيضًا:

باسم يوسف يُحذر من حساب "مسوح البلد" .. ما علاقة مدرب محمد صلاح السابق؟

ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس قائمة منتخب المغرب الرديف في كأس العرب