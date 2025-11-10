مباريات الأمس
رسميا.. منتخب مصر يتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين

كتب : محمد القرش

12:11 ص 10/11/2025
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (1)
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (2)
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (3)
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (2)
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (3)
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (1)
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (2)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا حسم تأهله رسميًا إلى الدور الثاني (دور الـ 32) في بطولة كأس العالم المُقامة حاليًا في قطر.

ورغم أن تأهل المنتخب كان محسومًا نظريًا بعد جمع أربع نقاط في أول جولتين من المنافسات، إلا أنه أصبح مؤكدًا وحاسمًا الآن بعد انتهاء منافسات المجموعات الأربع الأولى، والتي أكدت تفوق المنتخب المصري على أصحاب المركز الثالث في تلك المجموعات.

وضمن المنتخب المصري العبور بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام منتخب إنجلترا ، ففي أسوأ السيناريوهات، وهو الخسارة واحتلال المركز الثالث في المجموعة، سيضمن "الفراعنة" التأهل ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل هذا المركز.

