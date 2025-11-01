في الوقت القاتل.. باريس سان جيرمان يفوز على نيس بالدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على نظيره نيس بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر في الدوري الفرنسي.

وسجل هدف فوز باريس سان جيرمان جونتشالو راموس في الدقيقة 4+90، ليخطف ثلاثة نقاط مهمة في الدوري الفرنسي.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما توقف رصيد نيس عند 17 نقطة ليحتل المركز السابع.

اقرأ أيضًا:

"هالاند بزي الجوكر ودياز قرصان".. 7 صور ترصد حفل "الهالوين" لمانشستر سيتي

أرسنال يعزز صدارته بالفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي