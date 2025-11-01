مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

44 43
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

2 1
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

في الوقت القاتل.. باريس سان جيرمان يفوز على نيس بالدوري الفرنسي

كتب - محمد عبد السلام:

08:51 م 01/11/2025

باريس سان جيرمان ضد نيس

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على نظيره نيس بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر في الدوري الفرنسي.

وسجل هدف فوز باريس سان جيرمان جونتشالو راموس في الدقيقة 4+90، ليخطف ثلاثة نقاط مهمة في الدوري الفرنسي.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما توقف رصيد نيس عند 17 نقطة ليحتل المركز السابع.

"هالاند بزي الجوكر ودياز قرصان".. 7 صور ترصد حفل "الهالوين" لمانشستر سيتي

أرسنال يعزز صدارته بالفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

