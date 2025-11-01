مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يسجل أول أهدافه مع منتخب البرتغال

كتب : هند عواد

01:57 م 01/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو جونيور مع منتخب البرتغال
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو ونجله جونيور لاعبا النصر السعودي
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجل كريستيانو جونيور نجل أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، أول أهدافه الرسمية مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما.

وتقدم كريستيانو جونيور، لمنتخب البرتغال تحت 16 عاما ضد ويلز، في الدقيقة 42 من المباراة التي تجمع بينهما حاليا، في بطولة كأس الاتحادات التي تقام في تركيا.

وشارك كريستيانو جونيور صاحب الـ15 عاما، لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما، في المباراة السابقة ضد تركيا، عندما حل جونيور بديلا في الدقيقة 90 من المباراة التي فازت فيها البرتغال بثنائية نظيفة.

ويواجه منتخب البرتغال تحت 16 عاما إنجلترا في قمة مرتبقة، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو جونيور نجل كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال تحت 16 عاما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة