بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يسجل أول أهدافه مع منتخب البرتغال

سجل كريستيانو جونيور نجل أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، أول أهدافه الرسمية مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما.

وتقدم كريستيانو جونيور، لمنتخب البرتغال تحت 16 عاما ضد ويلز، في الدقيقة 42 من المباراة التي تجمع بينهما حاليا، في بطولة كأس الاتحادات التي تقام في تركيا.

وشارك كريستيانو جونيور صاحب الـ15 عاما، لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما، في المباراة السابقة ضد تركيا، عندما حل جونيور بديلا في الدقيقة 90 من المباراة التي فازت فيها البرتغال بثنائية نظيفة.

ويواجه منتخب البرتغال تحت 16 عاما إنجلترا في قمة مرتبقة، مساء يوم الثلاثاء المقبل.