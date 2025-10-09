حسام حسن يحسم قراره تجاه نجم المنتخب بعد التأهل لكأس العالم

قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد قائد المنتخب الوطني محمد صلاح من مباراة غينيا بيساو المقبلة، لإراحته بعد ضمان التأهل للمونديال.

وكان منتخب مصر حقق فوزا كبيرا على حساب جيبوتي أمس الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حسام حسن قرر إعفاء محمد صلاح من مباراة غينيا بيساو المقبلة في التصفيات، بعد ضمان الفراعنة الصعود للمونديال رسميا".

وأضاف: "صلاح سيقضي يومين راحة في القاهرة، ثم يعود بعد ذلك إلى إنجلترا للإنضمام لفريقه ليفربول".

وضمن منتخب مصر الصعود رسميا لكأس العالم، بعد احتلال صدارة ترتيب مجموعته في التصفيات، برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف بوركينا فاسو صاحب الـ 18 نقطة.

