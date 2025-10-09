"بعد التأهل الرابع".. ماذا قدم منتخب مصر في مشاركته الأولى بكأس العالم؟

ضمن منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، الصعود إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، بعد الفوز على جيبوتي أمس في التصفيات.

وكان المنتخب الوطني، تمكن من تحقيق فوزا كبيرا على حساب جيبوتي أمس الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

وتعد هذه المرة الرابعة تاريخيا، الذي يتمكن فيها المنتخب الوطني من الصعود إلى كأس العالم، حيث ضمن الصعود في 3 نسخ من قبل، أعوام "1934، 1990، 2018".

ماذا قدم منتخب مصر في ظهوره الأول بكأس العالم عام 1934

وشارك المنتخب المصري للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، عام 1934 بقيادة الاسكتلندي جيمس كلارك، في البطولة التي أقيمت في إيطاليا بمشاركة 16 منتخبا.

وخاض المنتخب الوطني، مباراة وحيدة في مشاركته الأولى ببطولة كأس العالم 1934، أمام المنتخب المجري، ضمن منافسات الدوري الأول بالبطولة وانتهى اللقاء بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليودع الفراعنة البطولة من الدور الأول.

وسجل ثنائية الفراعنة في مونديال 1934 في مرمى المجر، لاعب المصري البورسعيدي والزمالك السابق ومدرب الفارس الأبيض السابق عبد الرحمن فوزي.

