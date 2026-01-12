مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

1 2
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

1 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

1 0
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

رسالة خاصة من كليان مبابي لتشابي ألونسو بعد رحيله عن ريال مدريد

كتب - يوسف محمد:

10:12 م 12/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (1)
  • عرض 18 صورة
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (2)
  • عرض 18 صورة
    لحظة تسديدة هدف مبابي الملغي
  • عرض 18 صورة
    احتفال مبابي
  • عرض 18 صورة
    لحظة تسديدة هدف مبابي
  • عرض 18 صورة
    تشابي ألونسو (2) (1)
  • عرض 18 صورة
    تشابي ألونسو (1)
  • عرض 18 صورة
    تشابي ألونسو (1)
  • عرض 18 صورة
    تشابي ألونسو
  • عرض 18 صورة
    تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد
  • عرض 18 صورة
    تشابي ألونسو (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد وتشابي ألونسو
  • عرض 18 صورة
    تشابي ألونسو (3)
  • عرض 18 صورة
    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (1)
  • عرض 18 صورة
    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (2)
  • عرض 18 صورة
    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (1)
  • عرض 18 صورة
    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه النجم الفرنسي كليان مبابي، رسالة خاصة إلى مدربه السابق بالفريق الملكي تشابي ألونسو، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق.

وأعلن نادي ريال مدريد اليوم، رحيل ألونسو بشكل رسمي عن القيادة الفنية للفريق، بعد الهزيمة أمس أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة ألونسو وكتب: "كانت فترة قصيرة ولكنني كنت سعيد للغاية، باللعب تحت قيادتك والتعلم منك".

وأضاف: "شكرًا على ثقتك بي منذ اليوم الأول، سأتذكرك دائمًا باعتبارك مدرب صاحب رؤية واضحة ومعرفة واسعة بكرة القدم".

واختتم: "أتمنى لك كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وتلقى فريق ريال مدريد الهزيمة أمس أمام نظيره برشلونة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

أقرأ ايضًا:

الهلال يحقق الفوز على النصر بثلاثية في الدوري السعودي

"استعدادا للمونديال".. منتخب مصر يواجه السعودية وإسبانيا وديا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كليان مبابي تشابي ألونسو ريال مدريد ريال مدريد وبرشلونة رحيل تشابي ألونسو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مشتغلتهاش قبل كدا".. ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان
زووم

"مشتغلتهاش قبل كدا".. ماجد الكدواني يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رمضان
خبير استراتيجي: "طائرة يوم القيامة" الأمريكية أخطر أدوات الردع
أخبار مصر

خبير استراتيجي: "طائرة يوم القيامة" الأمريكية أخطر أدوات الردع
منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة
أخبار مصر

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة
مدبولي: تطوير "مصر للألومنيوم" يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث
أخبار مصر

مدبولي: تطوير "مصر للألومنيوم" يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث
برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)