رسالة خاصة من كليان مبابي لتشابي ألونسو بعد رحيله عن ريال مدريد

وجه النجم الفرنسي كليان مبابي، رسالة خاصة إلى مدربه السابق بالفريق الملكي تشابي ألونسو، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق.

وأعلن نادي ريال مدريد اليوم، رحيل ألونسو بشكل رسمي عن القيادة الفنية للفريق، بعد الهزيمة أمس أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة ألونسو وكتب: "كانت فترة قصيرة ولكنني كنت سعيد للغاية، باللعب تحت قيادتك والتعلم منك".

وأضاف: "شكرًا على ثقتك بي منذ اليوم الأول، سأتذكرك دائمًا باعتبارك مدرب صاحب رؤية واضحة ومعرفة واسعة بكرة القدم".

واختتم: "أتمنى لك كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وتلقى فريق ريال مدريد الهزيمة أمس أمام نظيره برشلونة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

