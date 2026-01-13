ليفربول يضرب بارنزلي برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
كتب - محمد عبد السلام:
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
نجح فريق ليفربول في الفوز على نظيره بارنزلي برباعية مقابل هدف، ضمن مواجهات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وسجل أهداف ليفربول كلا من: سوبوسلاي في الدقيقة 9، جيريمي فريمبونج في الدقيقة 36، فلوريان فريتز في الدقيقة 84، إيكيتيكي في الدقيقة 4+90.
وبهذا الفوز نجح فريق ليفربول في الصعود إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد، ليلاقي نظيره برايتون في الدور المقبل من البطولة.
ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيره بيرنلي، يوم السبت الموافق 17 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين في الدوري الإنجليزي.
ليفربول يضرب بهدف رابع!!!!!— عمرو (@bt3) January 12, 2026
هوغو ايكتيكي يـصنع الهدف الثالث لـ فلوريان فيرتز
فلوريان فيرتز يـصنع الهدف الرابع لـ هوغو ايكتيكي
👏♥️
https://t.co/4ZXBqvJQhi
هدف رهييييييب من فيرتز!!!! 😱😱😱😱♥️♥️♥️— عمرو (@bt3) January 12, 2026
ليفربول 3-1 بارنسلي
pic.twitter.com/rYnaLtxdd0
مستحييييييييييييييييل!!!! أغرب خطأ ستشاهده!!!!!!— عمرو (@bt3) January 12, 2026
سوبوسلاي يتسبب بهدف غريب جدًا على ليفربول!!!!!!
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
pic.twitter.com/OFn3C72zip
سوبوسلاي لم يحتفل بعد هذا الهدف!!!! 😮💨😮💨😮💨😮💨— عمرو (@bt3) January 12, 2026
pic.twitter.com/BgJ2rC3y6b