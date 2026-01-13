مباريات الأمس
ليفربول يضرب بارنزلي برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

12:14 ص 13/01/2026
    خلال مباراة ليفربول بارنزلي (3)
    خلال مباراة ليفربول بارنزلي (2)

نجح فريق ليفربول في الفوز على نظيره بارنزلي برباعية مقابل هدف، ضمن مواجهات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل أهداف ليفربول كلا من: سوبوسلاي في الدقيقة 9، جيريمي فريمبونج في الدقيقة 36، فلوريان فريتز في الدقيقة 84، إيكيتيكي في الدقيقة 4+90.

وبهذا الفوز نجح فريق ليفربول في الصعود إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد، ليلاقي نظيره برايتون في الدور المقبل من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيره بيرنلي، يوم السبت الموافق 17 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين في الدوري الإنجليزي.

