الهلال يحقق الفوز على النصر بثلاثية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزا كبير على حساب نظيره النصر، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أهداف المباراة، بعدما سجل الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح فريق الهلال في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية في المباراة، حيث أحرز كل من، سالم الدوسري هدف التعادل في الدقيقة 57، ثم سجل محمد كنو الهدف الثاني للنصر، قبل أن يختتم روبن نيفيز أهداف الهلال في اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 38 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة رقم 31 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

