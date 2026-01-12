مباريات الأمس
الهلال يحقق الفوز على النصر بثلاثية في الدوري السعودي

كتب - يوسف محمد:

09:57 م 12/01/2026
حقق فريق الهلال فوزا كبير على حساب نظيره النصر، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أهداف المباراة، بعدما سجل الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح فريق الهلال في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية في المباراة، حيث أحرز كل من، سالم الدوسري هدف التعادل في الدقيقة 57، ثم سجل محمد كنو الهدف الثاني للنصر، قبل أن يختتم روبن نيفيز أهداف الهلال في اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 38 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة رقم 31 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

"أنهى اتفاقه".. خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن اقتراب رحيل لاعب الأهلي

"بعد توديع أمم أفريقيا".. الأهلي يعلن موعد انتظام أليو ديانج في تدريبات الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الهلال والنصر الدوري السعودي فوز الهلال على النصر نتيجة مباراة الهلال والنصر

