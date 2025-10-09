مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

بعد تمثيل أمريكا.. كيشو يكشف لمصراوي أسباب هروبه من مصر

كتب : هند عواد

12:24 م 09/10/2025
    كيشو يقرر تمثيل منتخب أمريكا (1)
    كيشو يقرر تمثيل منتخب أمريكا (2)
    محمد إبراهيم كيشو المتهم بالتحرش (3)
    محمد إبراهيم كيشو
    محمد إبراهيم كيشو
    محمد إبراهيم كيشو
    محمد إبراهيم كيشو
    محمد إبراهيم كيشو
    محمد إبراهيم كيشو المتهم بالتحرش (1)

كشف المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو"، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، أسباب هروبه من مصر بعد إعلان اعتزاله، وتمثيله للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر كيشو صورته من معسكر الاتحاد الأمريكي للمصارعة اليونانية والرومانية، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الخطوة الأولى".

وقال كيشو في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن شاء الله سألعب باسم أمريكا، وأسباب رحيلي عن مصر واضحة للجميع، كنت أحصل على معاش 1500 جنيه فقط، نظير الميدالية الأولمبية، ولا يمكنني العيش هكذا".

كيشو أسباب هروب كيشو من مصر المصارع كيشو

