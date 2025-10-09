بعد تمثيل أمريكا.. كيشو يكشف لمصراوي أسباب هروبه من مصر

"بعد ضمان التأهل".. جميع أهداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

كشف المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو"، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، أسباب هروبه من مصر بعد إعلان اعتزاله، وتمثيله للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر كيشو صورته من معسكر الاتحاد الأمريكي للمصارعة اليونانية والرومانية، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الخطوة الأولى".

وقال كيشو في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن شاء الله سألعب باسم أمريكا، وأسباب رحيلي عن مصر واضحة للجميع، كنت أحصل على معاش 1500 جنيه فقط، نظير الميدالية الأولمبية، ولا يمكنني العيش هكذا".

