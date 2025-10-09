مباريات الأمس
صلاح يفقد أعصابه.. ماذا قالت المواقع الأجنبية عن فوز مصر على جيبوتي؟

كتب : هند عواد

10:38 ص 09/10/2025
أشادت الصحف والمواقع الأجنبية، بثنائية محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في شباك جيبوتي، وتأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2026.

وقادت ثنائية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة.

ESPN

ذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، أن ثنائية محمد صلاح منحت مصر التأهل، وأشارت إلى أن نجم ليفربول ليفربول شارك مع الفراعنة في نهائيات مونديال 2018، لكنه تأثر بإصابة في الكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أسابيع، عندما خسر ليفربول من ريال مدريد.

Liverpool

أشاد الموقع الرسمي لليفربول الإنجليزي، بثنائية محمد صلاح، وقال إن مهاجم الريدز سجل هدفين في فوز مصر 3-0 على جيبوتي، ليؤكد تأهل بلاده إلى نهائيات الصيف المقبل كمتصدرة للمجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

BBC

قالت صحيفة BBC، إن محمد صلاح سجل هدفين ليضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2026 قبل مباراة واحدة من نهاية التصفيات.

liverpool.com

تناول موقع "liverpool.com" الإنجليزي، اشتباك محمد صلاح مع لاعب جيبوتي، وكتب: "صلاح يفقد أعصابه ويدفع منافسه أرضًا أثناء أداء واجبه مع منتخب مصر".

وأشارت الموقع إلى أن محمد صلاح كان محظوظًا لأنه أفلت من العقوبة بعد دفع أحد لاعبي الخصم إلى الأرض بكلتا يديه.

وعندما كانت مصر متقدمة 2-0 على جيبوتي، احتسب الحكم ركلة حرة، ولكن قبل تنفيذها، وقف مدافع جيبوتي أبو بكر عبدي فوق الكرة لحمايتها لسبب ما، وقام صلاح بدفع عبدي أرضا بكلتا يديه.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر مصر وجيبوتي

