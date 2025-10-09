"رقص وموسيقى".. فرحة قوية من لاعبي منتخب مصر داخل غرف الملابس بعد التأهل

"بعد ضمان التأهل".. جميع أهداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

تغطية خاصة.. كل ما تريد معرفته عن ليلة تأهل مصر لكأس العالم

نجح المنتخب المصري في تحقيق فوزا كبيرا أمس الأربعاء، على حساب منتخب جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة للمونديال، ليضمن الفراعنة التأهل بشكل رسمي للمونديال.

واحتفل لاعبو المنتخب المصري، بعد نهاية مباراة الفراعنة أمام جيبوتي، بالفوز وضمان التأهل الرسمي للمونديال، بشكل قوي في أرضية الملعب وداخل غرف الملابس، سواء من خلال الرقص والاحتفال داخل غرف الملاعب أو من خلال التحية المتبادلة بينهما داخل أرضية الملعب.

كما دخل حسام حسن المدير الفني للمنتخب في نوبة بكاء، بعد التأهل للمونديال، للتعبير عن فرحه بهذا الإنجاز الكبير له وللكرة المصرية بشكل عام.

وعلى الجانب الآخر بات حسام حسن أول مصري، يشارك في بطولة كأس العالم كلاعب ومدرب، بعدما شارك في نسخة البطولة عام 1990 بإيطاليا كلاعب، ثم النسخة المقبلة والتي يتولى فيها تدريبا الفراعنة.

وفي سياق متصل، رفع محمد صلاح عدد أهدافه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ إلى 20 هدفا، لينفرد بقائمة الهدافين التاريخيين للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.