أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة نظيره جيبوتي، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره جيبوتي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب مصر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي ومحمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه

خط الهجوم: إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفى محمد

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كلا من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

