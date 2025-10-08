كشف ناتشو فيرنانديز المدرب المساعد لخيتافي السابق، الفروق بين تدريب الرجال والنساء، وكواليس الانضمام للجهاز الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات.

وقال ناتشو فيرنانديز في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعرف مونسي تومي مدربة إسبانيا (عمل معها كمدرب مساعد) منذ سنوات طويلة، كنت في ألكوركون، وكان علي الذهاب بانتظام لمتابعة فريق برشلونة ب، وكانت هي تلعب في الفريق الكتالوني".

وأضاف: "نحن الاثنان من أستورياس، فكنا نتحدث كثيرًا عن كرة القدم حتى ظهرت فرصة مساعدتها في المنتخب. لقد كان عامًا ثريًا من العمل، أما من ناحية الفروقات، فهي في الجوهر معدومة. مفاهيم كرة القدم لا تتغير".

وأشار إلى أنه من الواضح أن كرة القدم النسائية تنمو بشكل متسارع، لكن كرة القدم الرجالية أيضًا تتطور، كرة القدم تغيرت كثيرًا في آخر 10 سنوات، سواء عند الرجال أو النساء.

