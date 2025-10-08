مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

إعلان

السر في برشلونة.. ناتشو فيرنانديز يكشف كواليس تدريبه لمنتخب إسبانيا للسيدات

كتب : مصراوي

08:00 ص 08/10/2025

ناتشو فيرنانديز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف ناتشو فيرنانديز المدرب المساعد لخيتافي السابق، الفروق بين تدريب الرجال والنساء، وكواليس الانضمام للجهاز الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات.

وقال ناتشو فيرنانديز في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعرف مونسي تومي مدربة إسبانيا (عمل معها كمدرب مساعد) منذ سنوات طويلة، كنت في ألكوركون، وكان علي الذهاب بانتظام لمتابعة فريق برشلونة ب، وكانت هي تلعب في الفريق الكتالوني".

وأضاف: "نحن الاثنان من أستورياس، فكنا نتحدث كثيرًا عن كرة القدم حتى ظهرت فرصة مساعدتها في المنتخب. لقد كان عامًا ثريًا من العمل، أما من ناحية الفروقات، فهي في الجوهر معدومة. مفاهيم كرة القدم لا تتغير".

وأشار إلى أنه من الواضح أن كرة القدم النسائية تنمو بشكل متسارع، لكن كرة القدم الرجالية أيضًا تتطور، كرة القدم تغيرت كثيرًا في آخر 10 سنوات، سواء عند الرجال أو النساء.

اقرأ أيضا:

"انسوا البطولات معندناش لاعيبة".. نجم الزمالك السابق يصدم الجماهير

"اتفقنا مع جون إدوارد".. مصدر يكشف موقف إدارة الزمالك من استمرار فيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناتشو فيرنانديز إسبانيا منتخب إسبانيا للسيدات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان