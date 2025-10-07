مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
15:30

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
15:30

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

إس أي كا إف سـي الرياضي

- -
15:30

بالم هيلز

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

12:06 ص 07/10/2025

ريال مدريد وبرشلونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينتظر فريق ريال مدريد مواجهة قوية أمام نظيره برشلونة ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:15 مساء يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل "ريال مدريد".

ويسبق مواجهة الكلاسيكو لريال مدريد مباراتي خيتافي في الدوري الإسباني يوم الأحد 19 أكتوبر ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوم 22 من الشهر ذاته.

وعلى الجانب الآخر سيستضيف فريق برشلونة قبل الكلاسيكو نظيره جيرونا يوم السبت 18 أكتوبر ثم أولمبياكوس اليوناني يوم 21 من الشهر ذاته بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وتزداد حدة التنافس بعد النتائج السلبية للفريقين مؤخرًا، إذ خسر برشلونة أمام إشبيلية برباعية، بينما تلقى ريال مدريد خسارة أمام أتلتيكو مدريد بخماسية.

كل هذه المعطيات تضفي طابعًا حاسمًا على الكلاسيكو، سواء على مستوى السباق على الصدارة أو في رد الاعتبار أمام الجماهير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان