موعد مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ينتظر فريق ريال مدريد مواجهة قوية أمام نظيره برشلونة ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:15 مساء يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل "ريال مدريد".

ويسبق مواجهة الكلاسيكو لريال مدريد مباراتي خيتافي في الدوري الإسباني يوم الأحد 19 أكتوبر ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوم 22 من الشهر ذاته.

وعلى الجانب الآخر سيستضيف فريق برشلونة قبل الكلاسيكو نظيره جيرونا يوم السبت 18 أكتوبر ثم أولمبياكوس اليوناني يوم 21 من الشهر ذاته بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وتزداد حدة التنافس بعد النتائج السلبية للفريقين مؤخرًا، إذ خسر برشلونة أمام إشبيلية برباعية، بينما تلقى ريال مدريد خسارة أمام أتلتيكو مدريد بخماسية.

كل هذه المعطيات تضفي طابعًا حاسمًا على الكلاسيكو، سواء على مستوى السباق على الصدارة أو في رد الاعتبار أمام الجماهير.