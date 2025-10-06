موعد سفر منتخب مصر للمغرب لمواجهة جيبوتي بتصفيات المونديال

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن، لخوض مرانه الأساسي الأول اليوم الإثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب العربي الزاولي.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب

بعد أن يخوض منتخب مصر مرانه الختامي، يسافر المنتخب إلى المغرب في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، على متن طائرة خاصة.