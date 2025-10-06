مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

جميع المباريات

إعلان

موعد سفر منتخب مصر للمغرب لمواجهة جيبوتي بتصفيات المونديال

كتب : مصراوي

02:45 م 06/10/2025

منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن، لخوض مرانه الأساسي الأول اليوم الإثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب العربي الزاولي.
موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب

بعد أن يخوض منتخب مصر مرانه الختامي، يسافر المنتخب إلى المغرب في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، على متن طائرة خاصة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر موعد سفر منتخب مصر جيبوتي تصفيات كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر