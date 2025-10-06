مباريات الأمس
الأمين العام للاتحاد الجيبوتي: نستهدف الفوز على مصر.. ورفضنا نقل المباراة من المغرب

كتب : محمد القرش

02:34 م 06/10/2025

عمر مرموش مع منتخب مصر (3)

تحدث مهدي مؤمن الأمين العام للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر المقرر لها الثامن من أكتوبر الحالي على ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال مهدي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري: "إنها مباراة قوية ستجمع بين فريقين إفريقيين من مستوى مختلف، صحيح أن المنتخب المصري يُعتبر من أفضل المنتخبات في القارة ويتمتع بمكانة مرموقة".

وأضاف: "لكن يجب أن تعلموا أن كل شيء وارد في كرة القدم، فريقنا شاب ويمتلك رغبة جامحة في الفوز، لذلك سنرى ما سنفعله في الملعب".

وعن موافقة الاتحاد الجيبوتي على استضافة إقامة اللقاء في مصر، أوضح: "لطالما لعبنا مبارياتنا في المغرب، ووجدنا أنه لا يوجد أي داع لتغيير ذلك".

واختتم: "المنتخب المصري منتخب جيد جدًا ويقدم أداءً رائعاً بقيادة حسام حسن، أما بالنسبة للاعبين، فالثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي هما الأفضل".

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

