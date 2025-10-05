كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني الثاني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان، عن قائمة المنتخب لمعسكر أكتوبر الجاري، قبل المشاركة في البطولة العربية بقطر، خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، مباراتين وديتين قبل البطولة العربية، أمام كلا من المغرب والبحرين يومي 9 و12 أكتوبر الجاري على الترتيب.

موعد بطولة كأس العرب بقطر

وتقام النسخة الجديدة من البطولة العربية، في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر أكتوبر الجاري، تواجد لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي السابق سام مرسي، الذي يتواجد حاليا دون نادٍ بعد فسخ تعاقده مع الكويت الكويتي.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني الثاني كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي ومحمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا وكريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدى أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي، كريم حافظ ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي ومحمد شريف.

