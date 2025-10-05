مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر.
ومن أبرز مواجهات اليوم، مواجهة برشلونة لنظيره إشبيلية في الدوري الإسباني، ومانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون ضد برايتون - 4:00 مساء - بي إن سبورت 6
نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1
إيفرتون ضد كريستال بالاس - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4
أستون فيلا ضد بيرنلي - 4:00 مساء - بي إن سبورت 5
برينتفورد ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ألافيس ضد إليتشي - 2:00 مساء - بي إن سبورت 3
إشبيلية ضد برشلونة - 5:15 مساء - بي إن سبورت 2
ريال سوسيداد ضد رايو فايكانو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3
إسبانيول ضد ريال بيتيس - 7:30 مساء - بي إن سبورت 5
سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أودينيزي ضد كالياري - 1:30 مساء - منصة STARZPLAY
فيورنتينا ضد روما - 4:00 مساء - منصة STARZPLAY
بولونيا ضد بيسا - 4:00 مساء - منصة STARZPLAY
نابولي ضد جنوى - 7:00 مساء - منصة STARZPLAY
يوفنتوس ضد اي سي ميلان - 9:45 مساء - منصة STARZPLAY
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أولمبيك ليون ضد تولوز - 4:00 مساء - بي إن سبورت 9
ستراسبورج ضد أنجيه - 6:15 مساء - بي إن سبورت 7
لو آفر ضد ستاد رين - 6:15 مساء - بي إن سبورت 9
موناكو ضد نيس - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4
ليل ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت ضد هايدنهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد
هامبورج ضد ماينز - 6:30 مساء - منصة شاهد
بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فرايبورج - 8:30 مساء - منصة شاهد
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي ضد زد - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1
فاركو ضد وادي دجلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2