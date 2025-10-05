مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

12:54 ص 05/10/2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر.

ومن أبرز مواجهات اليوم، مواجهة برشلونة لنظيره إشبيلية في الدوري الإسباني، ومانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد برايتون - 4:00 مساء - بي إن سبورت 6

نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

إيفرتون ضد كريستال بالاس - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

أستون فيلا ضد بيرنلي - 4:00 مساء - بي إن سبورت 5

برينتفورد ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ألافيس ضد إليتشي - 2:00 مساء - بي إن سبورت 3

إشبيلية ضد برشلونة - 5:15 مساء - بي إن سبورت 2

ريال سوسيداد ضد رايو فايكانو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

إسبانيول ضد ريال بيتيس - 7:30 مساء - بي إن سبورت 5

سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد كالياري - 1:30 مساء - منصة STARZPLAY

فيورنتينا ضد روما - 4:00 مساء - منصة STARZPLAY

بولونيا ضد بيسا - 4:00 مساء - منصة STARZPLAY

نابولي ضد جنوى - 7:00 مساء - منصة STARZPLAY

يوفنتوس ضد اي سي ميلان - 9:45 مساء - منصة STARZPLAY

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون ضد تولوز - 4:00 مساء - بي إن سبورت 9

ستراسبورج ضد أنجيه - 6:15 مساء - بي إن سبورت 7

لو آفر ضد ستاد رين - 6:15 مساء - بي إن سبورت 9

موناكو ضد نيس - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

ليل ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد هايدنهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد

هامبورج ضد ماينز - 6:30 مساء - منصة شاهد

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فرايبورج - 8:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي ضد زد - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

فاركو ضد وادي دجلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد المباريات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند