مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر.

ومن أبرز مواجهات اليوم، مواجهة برشلونة لنظيره إشبيلية في الدوري الإسباني، ومانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد برايتون - 4:00 مساء - بي إن سبورت 6

نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

إيفرتون ضد كريستال بالاس - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

أستون فيلا ضد بيرنلي - 4:00 مساء - بي إن سبورت 5

برينتفورد ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ألافيس ضد إليتشي - 2:00 مساء - بي إن سبورت 3

إشبيلية ضد برشلونة - 5:15 مساء - بي إن سبورت 2

ريال سوسيداد ضد رايو فايكانو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

إسبانيول ضد ريال بيتيس - 7:30 مساء - بي إن سبورت 5

سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد كالياري - 1:30 مساء - منصة STARZPLAY

فيورنتينا ضد روما - 4:00 مساء - منصة STARZPLAY

بولونيا ضد بيسا - 4:00 مساء - منصة STARZPLAY

نابولي ضد جنوى - 7:00 مساء - منصة STARZPLAY

يوفنتوس ضد اي سي ميلان - 9:45 مساء - منصة STARZPLAY

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون ضد تولوز - 4:00 مساء - بي إن سبورت 9

ستراسبورج ضد أنجيه - 6:15 مساء - بي إن سبورت 7

لو آفر ضد ستاد رين - 6:15 مساء - بي إن سبورت 9

موناكو ضد نيس - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

ليل ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد هايدنهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد

هامبورج ضد ماينز - 6:30 مساء - منصة شاهد

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فرايبورج - 8:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي ضد زد - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

فاركو ضد وادي دجلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2