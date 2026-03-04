مباريات الأمس
دونالد ترامب يعلق على إمكانية انسحاب إيران من كأس العالم

كتب : يوسف محمد

04:24 م 04/03/2026 تعديل في 04:32 م
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    دونالد ترامب يحتفظ بكأس العالم للأندية
    دونالد ترامب يحتفظ بكأس العالم للأندية
    دونالد ترامب يحتفظ بكأس العالم للأندية
    دونالد ترامب يحتفظ بكأس العالم للأندية
    منتخب إيران
    منتخب إيران
    منتخب ايران 3_9

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إمكانية انسحاب المنتخب الإيراني من بطولة كأس العالم 2026، المقرر أن تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتشهد الفترة الماضية، حالة من الجدل والتوتر السياسي الكبير، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في ظل الهجمات العسكرية المتبادلة من الجانبين خلال الأيام الماضية.

موعد بطولة كأس العالم 2026


وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 يوليو.


تصريحات ترامب بخصوص انسحاب إيران من المونديال


وقال ترامب، في تصريحات تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "إيران أصبحت على وشك الانهيار، من وجهة نظري هي دولة مهزوزة بشكل كبير ولا همني مشاركتها أو انسحابها من كأس العالم".


وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إيران كانت الدولة الوحيدة من الدول المشاركة في المونديال، التي غابت عن قمة التطوير والتي عقدت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الأسبوع الحالي.


مجموعة إيران في كأس العالم 2026


ويشارك المنتخب الإيراني، في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا والمنتخب المصري".

ويذكر أن المنتخب المصري، من المقرر أن يلاقي نظيره الإيراني، في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة بالمونديال، يوم 27 يونيو المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

دونالد ترامب كأس العالم إيران

