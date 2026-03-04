مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

"علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا".. فان دايك يتحدث عن هزيمة ليفربول

كتب : هند عواد

03:11 م 04/03/2026
تحدث فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، عن هزيمة الريدز من وولفرهامبتون واحتمالية عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 29 نقطة، ويتأهل أصحاب أول 5 مراكز إلى دوري أبطال أوروبا.

فان دايك يتحدث عن هزيمة ليفربول

قال فيرجيل فان دايك في تصريحات عقب مباراة وولفرهامبتون ونقلها الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزو رومانو: "عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا سيؤثر على سوق الانتقالات الصيفية، بلا شك".

وأضاف: "الأمر في غاية الأهمية، إذا كنت تلعب لليفربول، فالوضع دائمًا هكذا، علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وعن الهزيمة من وولفرهامبتون، أوضح: "أعتقد أن اللوم يقع علينا، لقد كنا بطيئين، وكان أداؤنا متوقعا، ومتراخيا في الاستحواذ على الكرة، وأخطأنا في اتخاذ القرارات، صحيح أننا لم نمنح المنافس فرصا، ولكن إذا كان أداؤك بهذا الشكل، فقد تكون هذه هي النتيجة. هذه هي الحقيقة، وهذا أمر مخيب للآمال".

"لا أكترث".. ترامب يثير الجدل بشأن مشاركة إيران في كأس العالم

"التأشيرات مطلعتش".. منتخب العراق يكشف أزمة جديدة قبل الملحق العالمي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا فان دايك

السيسي يستعرض خطة تأمين احتياجات الكهرباء والبترول
