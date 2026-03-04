"علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا".. فان دايك يتحدث عن هزيمة ليفربول

بينها مانشستر سيتي ضد نوتنجهام.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات

تحدث فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، عن هزيمة الريدز من وولفرهامبتون واحتمالية عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 29 نقطة، ويتأهل أصحاب أول 5 مراكز إلى دوري أبطال أوروبا.

فان دايك يتحدث عن هزيمة ليفربول

قال فيرجيل فان دايك في تصريحات عقب مباراة وولفرهامبتون ونقلها الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزو رومانو: "عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا سيؤثر على سوق الانتقالات الصيفية، بلا شك".

وأضاف: "الأمر في غاية الأهمية، إذا كنت تلعب لليفربول، فالوضع دائمًا هكذا، علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وعن الهزيمة من وولفرهامبتون، أوضح: "أعتقد أن اللوم يقع علينا، لقد كنا بطيئين، وكان أداؤنا متوقعا، ومتراخيا في الاستحواذ على الكرة، وأخطأنا في اتخاذ القرارات، صحيح أننا لم نمنح المنافس فرصا، ولكن إذا كان أداؤك بهذا الشكل، فقد تكون هذه هي النتيجة. هذه هي الحقيقة، وهذا أمر مخيب للآمال".

