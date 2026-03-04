محكمة يونانية تحكم على لاعب مانشستر يونايتد بالسجن

"علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا".. فان دايك يتحدث عن هزيمة ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس الجاري، أن محكمة يونانية قضت بحبس هاري ماجواير لاعب مان يونايتد لمدة 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ.



وذكرت صحيفة "سكاس سبورتس" البريطانية، أن المحكمة اليونانية، قضت بالحكم على ماجواير لمدة 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ، بسبب الاعتداء غير الخطير، محاولة الرشوة ومقاومة الاعتقال.



وأشارت الصحيفة ذاتها، أن الفريق القانوني الخاص باللاعب سيقوم بالاستئناف على العقوبة الصادرة ضد اللاعب، خاصة وأن اللاعب نفى ارتكابه أي من هذه التهم.



وأوضحت الصحيفة، أن هذه الأزمة تعود إلى عام 2020 حينما تم إلقاء القبض على المدافع الإنجليزي، أمام إحدى الحانات.



أرقام هاري ماجواير مع مان يونايتد هذا الموسم



وشارك ماجواير رفقة مان يونايتد خلال الموسم الحالي، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

