ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نوتنجهام فورست اليوم؟

بينها مانشستر سيتي ضد نوتنجهام.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات

يستعد الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي، بحثا عن هدفه الخامس بالموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

يستضيف مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعمر مرموش أساسيا، في ظل الشكوك حول جاهزية إرلينج هالاند.

ويستعد مرموش لخوض مباراته رقم 51 مع مانشستر سيتي بمختلف البطولات، ورقم 33 بالدوري الإنجليزي.

وفي حالة تسجيل عمر مرموش في شباك نوتنجهام، سيصبح أول أهدافه في شباك الفريق، إذ أنه خاض مباراتين ضد نوتنجهام، فاز في لقاء وخسر آخر، دون تسجيل أي أهداف.

وجاءت أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي بالموسم الحالي كالآتي:

لعب 25 مباراة

سجل 4 أهداف

صنع هدفين

