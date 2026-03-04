"التأشيرات مطلعتش".. منتخب العراق يكشف أزمة جديدة قبل الملحق العالمي

اشتكى منتخب العراق من صعوبات في الحصول على تأشيرات السفر إلى المكسيك، التي ستستضيف مباراته الحاسمة ضمن الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب العراقي الفائز من المباراة بين منتخب بوليفيا ومنتخب سورينام، لتحديد صاحب بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر انطلاقه في يونيو.

تفاصيل الأزمة وفق بيان رسمي للمنتخب العراقي:

أشار البيان إلى أن بعض اللاعبين لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول المكسيك بسبب غلق بعض السفارات نتيجة توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

أكدت إدارة المنتخب تلقيها تأكيدًا رسميًا من الفيفا بإقامة المباراة في مدينة مونتيري بالمكسيك بتاريخ 31 مارس الجاري.

المدير الفني جراهام أرنولد لم يتمكن من مغادرة دولة الإمارات بسبب إغلاق المجال الجوي.

عدد من اللاعبين المحترفين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لم يكملوا إجراءات التأشيرات بسبب إغلاق السفارات.

إدارة المنتخب أكدت استمرار التنسيق والمتابعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم و**الاتحاد الآسيوي لكرة القدم** لمواكبة المستجدات الأمنية أولًا بأول.

يواصل الجهاز الفني متابعة لاعبي الدوري المحلي (دوري نجوم العراق) والمحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.