واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، تحطيم الأرقام القياسية مع الريدز، بعد هدفه في مرمى وولفرهامبتون أمس بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وشارك النجم المصري أمس، في هزيمة فريقه أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد في "البريميرليج"، لكنه نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في اللقاء.



رقم تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي



وبهدف صلاح في مرمى وولفرهامبتون أمس الثلاثاء 3 مارس الجاري، نجح في رفع عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي، إلى 191 هدفا في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.



ويحتل صدارة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، نجم نيوكاسل السابق آلان شيرار برصيد 260 هدفا.



ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي



1- آلان شيرار، 260 هدفا

2- هاري كين، 213 هدفا

3- واين روني، 208 هدفا

4- محمد صلاح، 191 هدفا

5- آندي كول، 187 هدفا

