قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي، ضمن مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على منافسه الجيش الرواندي في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من دوري الأبطال بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل في كيجالي.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.