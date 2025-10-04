في الوقت القاتل.. تشيلسي يُسقط ليفربول ويحرمه من الصدارة

حقق فريق تشيلسي فوزا صعبا على نظيره ليفربول بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي

وسجل أهداف تشيلسي كلا من: كايسيدو في الدقيقة 16، إستيفاو في الدقيقة 5+90 من الوقت بدل من الضائع.

وسجل هدف ليفربول الوحيد في المباراة اللاعب كودي جاكبو في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

ترتيب تشيلسي و ليفربول في الدوري

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز السادس، بينما توقف فريق ليفربول عند 15 نقطة محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب.