في الوقت القاتل.. تشيلسي يُسقط ليفربول ويحرمه من الصدارة
كتب - محمد عبد السلام:
حقق فريق تشيلسي فوزا صعبا على نظيره ليفربول بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي
وسجل أهداف تشيلسي كلا من: كايسيدو في الدقيقة 16، إستيفاو في الدقيقة 5+90 من الوقت بدل من الضائع.
وسجل هدف ليفربول الوحيد في المباراة اللاعب كودي جاكبو في الدقيقة 63 من زمن المباراة.
ترتيب تشيلسي و ليفربول في الدوري
وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز السادس، بينما توقف فريق ليفربول عند 15 نقطة محتلا المركز الثاني بجدول الترتيب.