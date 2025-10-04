بعد عيادة رونالدو.. 5 نجوم عرب ومصريين اتجهوا لزراعة الشعر آخرهم محمد صلاح
كتب : مصراوي
كتب ـ محمد الميموني:
احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي مؤخرًا بافتتاحه عيادة علاج تساقط الشعر والعناية به في الرياض.
وأصبح كثيرون من الرياضيين يهتمون بالاعتناء بشعرهم والحفاظ عليهم كونهم أصبحوا واجهة إعلانية ودعائية ومنهم من اتجه لزراعة الشعر.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز النجوم العرب والمصريين الذين اتجهوا لزراعة الشعر:
1) محمد صلاح "ليفربول".
2) أحمد عبد القادر "النادي الأهلي".
3) أحمد المحمدي " لاعب أستون فيلا السابق" .
4) سامي الجابر " لاعب الهلال السعودي".
5) المغربي عبد الرزاق حمدالله " لاعب الشباب"
