بقيادة مرموش.. مانشستر سيتي يتخطى سوانزي سيتي في كأس كاراباو

كتب : محمد عبد الهادي

12:50 ص 30/10/2025

مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (7)

تمكن فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، من تخطي عقبة فريق سوانزي سيتي في بطولة كأس كاراباو.

وفاز السيتي على فريق سوانزي سيتي بنتيجة 3-1، وسط مشاركة للدولي المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف السماوي.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من جونزالو فرانكو في الدقيقة 12 لفريق سوانزي سيتي، قبل أن يتعادل السيتي عن طريق جيريمي دوكو في الدقيقة 39، ثم أضاف مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يختتم التسجيل ريان شرقي في الدقيقة 90+4.

بهذه النتيجة تأهل فريق مانشستر سيتي لربع نهائي بطولة كأس كاراباو، لينتظر تحديد منافسه عقب إجراء القرعة التي ستقام اليوم الخميس.

