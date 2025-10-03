محمد صلاح يظهر بالكرة الرسمية لكأس العالم 2026 (صور)

أرني سلوت يتحدث عن دور محمد صلاح الجديد في ليفربول

التقط المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة تذكارية مع كرة كأس العالم 2026، التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتحمل اسم "تورنيدو".

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، على موقع التغريدات "إكس"، صورة محمد صلاح بكرة كأس العالم.

وذكر موقع فيفا، أن الكرة الرسمية لكأس العالم تحمل اسم " TRIONDA"، وهي كلمة إسبانية تعني "الأمواج الثلاث"، وهي تمثل فرصة للاحتفاء باتحاد ثلاث دول، كندا والمكسيك والولايات المتحدة، لاستضافة بطولة كأس العالم.

