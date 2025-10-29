مقابل 3 ملايين دولار.. لاعب الأهلي يقترب من الوكرة القطري

اقترب الدولي المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع "أفريكا فوت"، أن أليو ديانج يقترب من الانتقال إلى نادي الوكرة القطري، بعدما عقد مسؤولو النادي اجتماعا مع اللاعب، خلال الأيام الماضية لتقييم جاهزيته للانتقال هذا الشتاء.

وأشار الموقع إلى أن الاجتماع كان إيجابيا، وقدم خلاله الوكرة عرضا مغريا، يتضمن راتبًا سنويًا قدره 3 ملايين دولار أمريكي (2.57 مليون يورو)، ومكافأة توقيع قدرها 500 ألف دولار أمريكي (428,750 يورو).

وأضاف الموقع، أن أليو ديانج وافق مبدئيا على عرض الوكرة، وينتظر المفاوضات الرسمية بين الوكرة والأهلي، وقدم النادي القطري عرضا رسميا قيمته 500 ألف دولار أمريكي (428,750 يورو)، لشراء الأشهر المتبقية من عقد اللاعب، والممتد حتى صيف 2026.

