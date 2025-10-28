مباريات الأمس
"على قمة ناطحة سحاب".. السعودية تخطط لبناء ملعب خيالي قبل استضافة كأس العالم

كتب : محمد القرش

08:03 م 28/10/2025

تصفيات كأس العالم

بدأ الكشف عن تفاصيل النسخ المستقبلية لكأس العالم وتحديدا نسخة 2034، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه بعد إعلان استضافة السعودية لكأس العالم 2034، شرعت المملكة العربية السعودية في العمل على تقديم تجربة استثنائية في كأس العالم.

وسيقع ملعب "نيوم السماوي" في السماء على ارتفاع 350 مترًا فوق سطح الأرض، وعلى قمة ناطحة سحاب، حيث يتسع الملعب لـ 46 ألف مشجع، كما يعمل بالطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في هذا الملعب في عام 2026، ومن المتوقع، إذا سارت الأمور على ما يرام، أن يكتمل بناؤه في عام 2032، أي قبل عامين من انطلاق بطولة كأس العالم.

وبفضل نجوم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، حظي الدوري السعودي بشهرة واسعة تفوقت على العديد من الدوريات الأوروبية الأخرى، مما ساهم في تسليط الضوء على كرة القدم السعودية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

