بدأ الكشف عن تفاصيل النسخ المستقبلية لكأس العالم وتحديدا نسخة 2034، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه بعد إعلان استضافة السعودية لكأس العالم 2034، شرعت المملكة العربية السعودية في العمل على تقديم تجربة استثنائية في كأس العالم.

وسيقع ملعب "نيوم السماوي" في السماء على ارتفاع 350 مترًا فوق سطح الأرض، وعلى قمة ناطحة سحاب، حيث يتسع الملعب لـ 46 ألف مشجع، كما يعمل بالطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في هذا الملعب في عام 2026، ومن المتوقع، إذا سارت الأمور على ما يرام، أن يكتمل بناؤه في عام 2032، أي قبل عامين من انطلاق بطولة كأس العالم.

وبفضل نجوم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، حظي الدوري السعودي بشهرة واسعة تفوقت على العديد من الدوريات الأوروبية الأخرى، مما ساهم في تسليط الضوء على كرة القدم السعودية.

Se habla mucho de que Arabia Saudí quiere construir un estadio suspendido a 350 metros del suelo y que este albergue partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2034. El proyecto se denomina Estadio NEOM. Cuesta creerlo pero...pic.twitter.com/oIWxQgW65U — GRADA B pro (@GradaBpro) October 27, 2025

