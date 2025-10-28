مباريات الأمس
بمواصفات خيالية.. لامين يامال يشتري قصر "بيكيه وشاكيرا" من أجل نيكول

كتب : محمد القرش

07:36 م 28/10/2025
قام لامين يامال نجم فريق برشلونة بشراء قصر جديد واقع في سيوتات دياجونال، بمنطقة سكنية راقية في إسبلوديس دي يوبريجات (برشلونة)، بقيمة 14 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن المنزل يعود لبيكيه وشاكيرا، حيث أصبح خاليا منذ أن انفصل أسطورة برشلونة عن المغنية الكولومبية.

وأوضحت الصحيفة أن لامين يامال سينتقل للعيش في هذا المنزل رفقة صديقته الأرجنتينية نيكي نيكول، حيث سيترك المنزل القديم لصديقه وابن عمه.

مواصفات قصر لامين يامال الجديد

ويتألف القصر من منزلين، أحدهما بمساحة 869 مترًا مربعًا والآخر بمساحة 371 مترًا مربعًا، وكان ملاذًا عائليًا لشريكة لاعب برشلونة السابق لأكثر من عقد.

وتولّت وكالة ميراكي كابيتال، المتخصصة في العقارات الفاخرة، عملية البيع، ولم تحضر شاكيرا حفل التوقيع، إذ لم يكن حضورها إلزاميًا، حيث كان ممثلوها مسؤولين عن توقيع الاتفاقية التي تُنهي آخر علاقة مادية بين الفنانة واللاعب السابق.

وجاء القصر الذي صممته المهندسة المعمارية ميريا أدميتلر عام 2012، بمساحة إجمالية تقارب 4000 متر مربع، ويتميز المنزل بعمارة عصرية بسيطة، ونوافذ كبيرة، وست غرف نوم، ومسبح داخلي وخارجي، وصالة رياضية، ومكتبة، واستوديو تسجيل استخدمته المغنية الكولومبية في مناسبات عديدة، والذي قد يكون مفيدًا لنيكي نيكول.

بجانب ملعب كرة قدم، وملعب بادل تنس، ونظام أمان متطور، كما سيتم تجديد المنزل لتلبية احتياجات لامين يامال، حيث تشمل الخطة إنشاء صالة رياضية خاصة، وغرفة علاج طبيعي، ونظام أمان متطور لضمان خصوصيتهم، كما يُخطط لإنشاء ملعب كرة قدم وملعب تنس.

لامين يامال قصر لامين يامال الجديد نيكي نيكول برشلونة بيكيه وشاكيرا

