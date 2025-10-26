مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

- -
21:00

أهلي جدة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة التاسعة

كتب - محمد عبد السلام:

10:57 م 26/10/2025

الدوري الإنجليزي

انتهت منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر.

وأقيم اليوم خمس مباريات، حيث فاز أرسنال على نظيره كريستال بالاس، بينما خسر مانشستر سيتي أمام منافسه أستون فيلا.

وبعد فوز أرسنال، حافظ على تصدّره للدوري برصيد 22 نقطة، حيث يلاحقه فريق بورنموث الذي يمتلك 18 نقطة في المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- أرسنال - 22 نقطة

2- بورنموث - 18 نقطة

3- توتنهام - 17 نقطة

4- سندرلاند - 17 نقطة

5- مانشستر سيتي - 16 نقطة

6- مانشستر يونايتد - 16 نقطة

7- ليفربول - 15 نقطة

8- أستون فيلا - 15 نقطة

9- تشيلسي - 14 نقطة

10- كريستال بالاس - 13 نقطة

11- برينتفورد - 13 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد - 12 نقطة

13- برايتون - 12 نقطة

14- إيفرتون - 11 نقطة

15- ليدز يونايتد - 11 نقطة

16- بيرنلي - 10 نقاط

17- فولهام - 8 نقاط

18- نوتنجهام فورست - 5 نقاط

19- وست هام - 4 نقاط

20- وولفرهامبتون - نقطتين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس أرسنال أستون فيلا مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

