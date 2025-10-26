جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة التاسعة

انتهت منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر.

وأقيم اليوم خمس مباريات، حيث فاز أرسنال على نظيره كريستال بالاس، بينما خسر مانشستر سيتي أمام منافسه أستون فيلا.

وبعد فوز أرسنال، حافظ على تصدّره للدوري برصيد 22 نقطة، حيث يلاحقه فريق بورنموث الذي يمتلك 18 نقطة في المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- أرسنال - 22 نقطة

2- بورنموث - 18 نقطة

3- توتنهام - 17 نقطة

4- سندرلاند - 17 نقطة

5- مانشستر سيتي - 16 نقطة

6- مانشستر يونايتد - 16 نقطة

7- ليفربول - 15 نقطة

8- أستون فيلا - 15 نقطة

9- تشيلسي - 14 نقطة

10- كريستال بالاس - 13 نقطة

11- برينتفورد - 13 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد - 12 نقطة

13- برايتون - 12 نقطة

14- إيفرتون - 11 نقطة

15- ليدز يونايتد - 11 نقطة

16- بيرنلي - 10 نقاط

17- فولهام - 8 نقاط

18- نوتنجهام فورست - 5 نقاط

19- وست هام - 4 نقاط

20- وولفرهامبتون - نقطتين