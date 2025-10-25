مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

1 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

4 2
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

2 1
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

بعد تأهل الأهلي.. موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

09:57 م 25/10/2025
  عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (6) (1)
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (3) (1)
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (2) (1)
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (8) (1)
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (5) (1)
    مباراة الأهلي وإيجل نوار (7) (1)
    جراديشار (1)
    جراديشار (2)
    مباراة الأهلي (3) (1)
    الأهلي وإيجل نوار (1) (1)
    الأهلي وإيجل نوار (6) (1)
    الأهلي وإيجل نوار (8) (1)

تأهل النادي الأهلي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعد التفوق على نظيره أيجل نوار في دور الـ32 بمجموع المباراتين الذهاب والإياب 2-0.

وكانت تلك هي المواجهة الثانية بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي وأندية بوروندي.

وسبق للأهلي مواجهة فريق "فيتال أو" بطل بوروندي في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000، انتهى لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 5 مايو 2000، بفوز الأهلي 3- صفر، أحرزها محمد فاروق وعلاء إبراهيم وإبراهيم حسن، وفي لقاء العودة ببوروندي يوم 28 مايو 2000 ، فاز فيتال أو 2-1 أحرز هدف الأهلي علاء إبراهيم.

موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، ستُقام يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا.

