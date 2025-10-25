بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا تغادر إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم غد الأحد، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة رقم 10 بالدوري الإسباني.

واستقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على تعيين الحكم سيزار سوتو جرادو، لإدارة مباراة ريال مدريد وبرشلونة غدا الأحد بالدوري.

وكان الحكم الإسباني، تولى الإدارة التحكيمية لمباراة القمة الأخيرة في الدوري المصري، بين الأهلي والزمالك، التي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاء طاقم تحكيم ريال مدريد وبرشلونة كالتالي:

حكم ساحة: سيزار سوتو جرادو.

مساعد أول: كارلوس ألفاريز.

مساعد ثاني: ديفيد بيسيريل.

حكم رابع: جييرمو كونيخيرو سانشيز.

حكم فيديو: خافيير إجليسياس.

حكم فيديو مساعد: ماريو لوبيز.

