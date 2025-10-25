مباريات الأمس
موعد مباراة ليفربول و برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

05:00 ص 25/10/2025
    محمد صلاح لاعب ليفربول
    محمد صلاح لاعب ليفربول
    محمد صلاح لاعب ليفربول
    محمد صلاح لاعب ليفربول

يستعد فريق ليفربول تحت قيادة مدربه أرني سلوت لمواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي حين يحل ضيفًا على نظيره برينتفورد.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحل ضيفًا على نظيره برينتفورد عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

مباراة ليفربول وبرينتفورد سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، فيما يحتل فريق برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة ليفربول اليوم ليفربول ضد برينتفورد الدوري الإنجليزي

