الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

1 0
18:00

ديكيداها

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

1 1
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

ميلان

1 0
21:45

بيزا كالتشيو

تعرف على تردد قناة ثمانية السعودية الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

كتب : مصراوي

09:00 م 24/10/2025
    الهلال ضد الاتحاد
    الهلال ينتزع الصدارة من الاتحاد
    الهلال-واتحاد-جدة2023_1_5_19_57
    الهلال والاتحاد
    الهلال والاتحاد السعودي
    الهلال ضد الاتحاد

الكثير من مشجعي ومحبي كرة القدم يبحثون عن تردد قناة "ثمانية" التي تنقل مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

الاتحاد سيستضيف نظيره الهلال عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

تردد قناة ثمانية :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ترتيب الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

الاتحاد يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الخامس.

