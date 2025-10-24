الكثير من مشجعي ومحبي كرة القدم يبحثون عن تردد قناة "ثمانية" التي تنقل مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

الاتحاد سيستضيف نظيره الهلال عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

تردد قناة ثمانية :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ترتيب الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

الاتحاد يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الخامس.

