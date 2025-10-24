أثار الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حالة واسعة من الجدل، بعدما علق بطريقة ساخرة على أزمة النجم المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول.

ونشر الحساب الرسمي لفريق مان سيتي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة يظهر فيها هاري ماجوير مدافع الفريق الإنجليزي، بعد تسجيل هدف فوز اليونايتد على الريدز في الجولة الماضية.

وظهر في الصورة ثنائي ليفربول، محمد صلاح وسوبسلاي، وأرفق اليونايتد الصورة بتعليق: "ده ماجواير كركب الدنيا خالص".

وكانت الساعات الماضية، شهدت أزمة كبيرة بين محمد صلاح وأرني سلوت المدير الفني للريدز، بعدما أبقاه الأخير على مقاعد البدلاء لمدة 75 دقيقة، في المباراة الماضية أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بدوري الأبطال.

وأظهر صلاح غضبه الكبير في الساعات الماضية، تجاه ما صدر من مدرب الريدز، حيث قام عقب نهاية المباراة، بحذف صورته من على منصة "X" بقميص ليفربول، واستبدلها بصورة شخصية مع بناته.

كما قام محمد صلاح، بحذف كلمة لاعب ليفربول بالدوري الإنجليزي، من التعريف الخاص لحسابه على منصة "X"، مكتفيا بإعلان أنه يقيم في ليفربول.

والجدير بالذكر، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب ليفربول، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، في الجولة الماضية بالدوري.

