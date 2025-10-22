قبل ترشحه لأفضل ناد في أفريقيا.. ماذا حقق بيراميدز خلال الموسم الماضي؟

بينهم حسام حسن.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

بيراميدز ينافس على 5 جوائز ضمن الأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في القارة السمراء، ويمثل بيراميدز، مصر في تلك القائمة.

وإلى جانب بيراميدز تم ترشيح أندية شباب بلوزداد وشباب قسنطينة من الجزائر، أسيك ميموزا من كوت ديفوار، نهضة بركان المغربي، صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا، المريخ والهلال من السودان، وسيمبا التنزاني.

ماذا قدم بيراميدز قبل ترشحه لجائزة أفضل ناد في أفريقي؟

توج بيراميدز بثلاثة ألقاب قارية، قبل ترشحه لجائزة أفضل ناد في أفريقي، بداية من دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، وكأس الإنتركونتيننتال على حساب أهلي جدة السعودي، ومؤخرا توج بكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وخسر بيراميدز لقبي الدوري المصري وكأس مصر، الأول لصالح الأهلي بفارق نقطتين، فيما خسر اللقب الثاني بالهزيمة من الزمالك.