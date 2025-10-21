مباريات الأمس
بسبب 4 أطفال.. لماذا لا يحب ماريسكا معاقبة لاعبي تشيلسي؟

كتب : محمد القرش

08:08 م 21/10/2025

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

أوضح إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي، سبب رفضه معاقبة لاعبي البلوز رغم تلقي العديد من البطاقات الحمراء خلال الفترة الماضية.

وقال ماريكسا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن": "الجميع في تشيلسي يسعى إلى أن يكون أفضل دائما مثلما فعل جيمس، حتى أنا أعمل على التطور عن الموسم الماضي".

وأضاف: "تلقينا العديد من البطاقات الحمراء وبعضها كان يمكن أن نتجنبها، لكن اللاعبين يظهرون رغبتهم في قطع الكرة وعدم استقبال الأهداف، لذلك يكونوا مثل العدوانيين".

وعن معاقبة اللاعبين بسبب البطاقات الحمراء غير الضرورية، أجاب: "لا أحب معاقبة اللاعبين، لدي 4 أطفال ولا أعاقبهم عندما يخطئون، لكن أحاول تعليمهم كيف يحدث ذلك بشكل صحيح".

يُذكر أن فريق تشيلسي تلقى 4 بطاقات حمراء خلال آخر 5 مواجهات بجميع المسابقات.

الدوري الإنجليزي تشيلسي ماريسكا أطفال مدرب تشيلسي جيمس

