يلتقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره بايرن ليفركوزن اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب باي أرينا معقل فريق بايرن ليفركوزن.

ترتيب باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن في دوري الأبطال

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يدخل بايرن ليفركوزن اللقاء وهو يحتل المركز الخامس والعشرين برصيد نقطتين فقط.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1"

