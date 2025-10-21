موعد مباراة باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
باريس سان جيرمان
يلتقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره بايرن ليفركوزن اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب باي أرينا معقل فريق بايرن ليفركوزن.
ترتيب باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن في دوري الأبطال
ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يدخل بايرن ليفركوزن اللقاء وهو يحتل المركز الخامس والعشرين برصيد نقطتين فقط.
القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن
وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1"
اقرأ أيضًا:
بينهم من يلعب بـ"إنجلترا وفرنسا" .. من هم لاعبو المغرب أصحاب كأس العالم تحت 20 عامًا؟