مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

03:00 ص 21/10/2025

باريس سان جيرمان

يلتقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره بايرن ليفركوزن اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب باي أرينا معقل فريق بايرن ليفركوزن.

ترتيب باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن في دوري الأبطال

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يدخل بايرن ليفركوزن اللقاء وهو يحتل المركز الخامس والعشرين برصيد نقطتين فقط.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و بايرن ليفركوزن

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1"

