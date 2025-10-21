مباريات الأمس
أول تعليق من أحمد شوبير على تتويج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم

كتب - محمد الميموني:

12:04 ص 21/10/2025

أحمد شوبير

تحدث حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير عن فوز منتخب المغرب للشباب على الأرجنتين بنهائي كأس العالم للشباب.

نتيجة مباراة منتخب المغرب للشباب و الأرجنتين

منتخب المغرب للشباب فاز بهدفين نظيفين على نظيره الأرجنتيني خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين في النهائي ليتوّج باللقب.

وقال أحمد شوبير٬ عبر برنامجه "حارس الأهلي" المذاع على قناة النادي اليوم الإثنين٬ :"مين منا النهاردة الفجر كان طاير من الفرحة وكأن المنتخب المصري بيلعب في نهائي كأس العالم".

وأضاف شوبير :"أسود الأطلسي الصغار بيكرروا ما فعله الكبار، الكبار صعدوا للمربع الذهبي بكأس العالم للكبار والصغار فازوا بكأس العالم للشباب"

وأكد شوبير على أن مايحدث في الكرة المغربية على مستوى المنتخبات هو شيء أكثر من رائع وأكثر من ممتاز.

واختتم شوبير:"من جد وجد ومن زرع حصد وهم زرعوا وفي النهاية وجدوا الانتصار والبطولة وجدوا الفرحة والسعادة وليس في المغرب فقط ولكن في كل أنحاء أفريقيا والعالم العربي".

أحمد شوبير منتخب المغرب للشباب

