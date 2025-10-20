تغطية خاصة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب والأرجنتين بنهائي مونديال

وجه النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وقائد منتخب المغرب الأول، رسالة للاعبي منتخب شباب المغرب، قبل مباراة نهائي كأس العالم للشباب.

ويستعد المنتخب المغربي للشباب، لخوض مباراة تاريخية بعد دقائق قليلة أمام منتخب الأرجنتيني، في نهائي كأس العالم للشباب 2025، المقام في تشيلي.

وقال حكيمي في فيديو، عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أبارك لكل اللاعبين على ما قدموه طوال البطولة، بالتأكيد جعلتونا سعداء بشكل كبير وفخورين بما قدمتموه".

وأضاف: "نحن جميعا خلفكم خطوة واحدة فقط وأخيرة متبقية لكم، نحن فخورين بكم وبالتأكيد خلفكم".

واختتم حكيمي: "هيا يا شباب نحن معكم لتحقيق اللقب، ديما مغرب".

ويذكر أن منتخب المغرب للشباب، المنتخب المغربي كان قد تأهل لنهائي البطولة، بعد الفوز على حساب المنتخب الفرنسي في نصف النهائي، بركلات الترجيح.

