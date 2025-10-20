مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

"نحن معكم".. رسالة خاصة من أشرف حكيمي للاعبي المغرب قبل نهائي مونديال الشباب

كتب - يوسف محمد:

01:38 ص 20/10/2025
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
    منتخب المغرب للشباب
    منتخب المغرب للشباب
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
    منتخب البرازيل والمغرب في كأس العالم للشباب
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (4)
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (5)
    أشرف حكيمي
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (2)
    اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة (7)

وجه النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وقائد منتخب المغرب الأول، رسالة للاعبي منتخب شباب المغرب، قبل مباراة نهائي كأس العالم للشباب.

ويستعد المنتخب المغربي للشباب، لخوض مباراة تاريخية بعد دقائق قليلة أمام منتخب الأرجنتيني، في نهائي كأس العالم للشباب 2025، المقام في تشيلي.

وقال حكيمي في فيديو، عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أبارك لكل اللاعبين على ما قدموه طوال البطولة، بالتأكيد جعلتونا سعداء بشكل كبير وفخورين بما قدمتموه".

وأضاف: "نحن جميعا خلفكم خطوة واحدة فقط وأخيرة متبقية لكم، نحن فخورين بكم وبالتأكيد خلفكم".

واختتم حكيمي: "هيا يا شباب نحن معكم لتحقيق اللقب، ديما مغرب".

ويذكر أن منتخب المغرب للشباب، المنتخب المغربي كان قد تأهل لنهائي البطولة، بعد الفوز على حساب المنتخب الفرنسي في نصف النهائي، بركلات الترجيح.

