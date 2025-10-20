مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

تشكيل منتخب المغرب للشباب لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم

كتب - يوسف محمد:

01:11 ص 20/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
  • عرض 9 صورة
    منتخب البرازيل والمغرب في كأس العالم للشباب
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب للشباب
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب للشباب
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر الجهاز الفني لمنتخب المغرب للشباب، بقيادة محمد وهبي، على التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب الأرجنتيني، في نهائي كأس العالم للشباب.

وتقام مباراة نهائي كأس العالم للشباب، بين المغرب والأرجنتين اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، على "تشيلي الوطني".

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم جوميس.

خط الدفاع: علي معمار، إسماعيل باوف، نعيم بيار وعثمان معما.

خط الوسط: حسام الصادق، فؤاد زهواني وياسين حسيم.

خط الهجوم: ياسين خليفي، إسماعيل بختي ومحمد ياسر زاييري.

والجدير بالذكر، أن المنتخب المغربي كان قد تأهل لنهائي البطولة، بعد الفوز على حساب المنتخب الفرنسي في نصف النهائي، بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

نقل نجم ريال مدريد الأسبق إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية

"بعد حديثه عن صلاح".. رد قوي من محمد أبو تريكة على لاعب تشيلسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب شباب المغرب مباراة المغرب والأرجنتين نهائي كأس العالم للشباب مباراة المنتخب المغربي تشكيل المغرب لمواجهة الأرجنتين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان