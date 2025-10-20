تشكيل منتخب المغرب للشباب لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم

تغطية خاصة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب والأرجنتين بنهائي مونديال

استقر الجهاز الفني لمنتخب المغرب للشباب، بقيادة محمد وهبي، على التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب الأرجنتيني، في نهائي كأس العالم للشباب.

وتقام مباراة نهائي كأس العالم للشباب، بين المغرب والأرجنتين اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، على "تشيلي الوطني".

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم جوميس.

خط الدفاع: علي معمار، إسماعيل باوف، نعيم بيار وعثمان معما.

خط الوسط: حسام الصادق، فؤاد زهواني وياسين حسيم.

خط الهجوم: ياسين خليفي، إسماعيل بختي ومحمد ياسر زاييري.

والجدير بالذكر، أن المنتخب المغربي كان قد تأهل لنهائي البطولة، بعد الفوز على حساب المنتخب الفرنسي في نصف النهائي، بركلات الترجيح.

